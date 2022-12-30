Карта спецоперации на Украине 30 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении уничтожено до 60 военных ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа. На краснолиманском направлении уничтожено более 40 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Ликвидировано до 50 украинских военных, три бронетранспортера и четыре пикапа. На южнодонецком направлении в результате ударов ВС РФ уничтожено более 70 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин и три автомобиля.

Конашенков также сообщил, что в Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300. В ДНР вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В Харьковской области и ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30. В ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также два вертолета Ми-8. Сбиты шесть беспилотников ВСУ, в том числе три реактивных БПЛА «Стриж».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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