Пасечник подписал принятую парламентом новую Конституцию ЛНР
Врио главы Луганской Народной Республик (ЛНР) Леонид Пасечник 30 декабря подписал принятую парламентом новую Конституцию ЛНР.
Документ опубликован на официальном сайте Пасечника. В частности, согласно новой Конституции, глава республики избирается депутатами парламента сроком на пять лет. При этом голосование может быть тайным.
Главой ЛНР может быть избран гражданин России старше 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство в другой стране.
Ранее в этот же день Народный совет Луганской Народной Республики проголосовал за принятие обновленной Конституции в качестве основного закона ЛНР в составе Российской Федерации. Также 30 декабря парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) принял новую Конституцию.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
30 сентября по результатам референдумов ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.
ЛНР и ДНР вошли в состав России в качестве республик, а не областей, поэтому, в соответствии с основным законом Российской Федерации, они должны иметь свои конституции.
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