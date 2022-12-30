Женщина пострадала при пожаре в жилом доме в Мурманске

В Мурманске в результате пожара в жилом доме пострадала женщина. Об этом сообщает региональное управление по делам ГОЧС и ПБ.

Пожар произошел вечером 29 декабря в доме № 1 по улице Зои Космодемьянской. Спасатели прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала.

«С места пожара спасена женщина, от факторов пожара пострадавшая, передана бригаде скорой медицинской помощи, доставлена в медучреждение Мурманска», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Би-порт», площадь возгорания составила 5 кв. м, огонь уничтожил домашние вещи. Полная ликвидация горения заняла около 20 минут. В течение 10 минут на месте работало звено газодымозащитной службы.

В тушении были задействованы 11 человек, две пожарные автоцистерны и лестница.

29 декабря пожар произошел частном доме в одном из сел Саратовской области. Погибла женщина, ее супруг сумел выбраться из огня и был госпитализирован в тяжелом состоянии.