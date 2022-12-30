Морозы до -43 градусов прогнозируют в Иркутской области

В ближайшие дни в Иркутской области ожидаются морозы до -43 градусов Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный гидрометцентр.

31 декабря в отдельных районах выпадет небольшой снег. В утренние часы вероятен туман, скорость ветра увеличится до 10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -25…-30 градусов, при прояснении — до -35 градусов. В северных и верхнеленских районах ночью ожидается до -43 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -17…-22 градусов.

1 января температура воздуха ночью составит -28…-33 градуса, при прояснении возможны морозы до -38…-43 градусов. В дневные часы ожидается -17…-22 градуса, в западных районах — до -12 градусов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае синоптики прогнозируют умеренный мороз в новогоднюю ночь. Минимальная температура составит -25 градусов.