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Минобороны РФ рассказало подробности массированного удара по Украине 29 декабря

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Фото: REUTERS/Stringer
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В результате массированного удара ВС РФ 29 декабря по объектам на Украине остановлены производство и ремонт военной техники ВСУ, а также прекращена переброска украинских военных резервов из западных регионов страны. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 30 декабря.

«29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», ― отметил Конашенков.

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Он добавил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

«В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», ― добавил официальный представитель Минобороны.

Кроме того, в результате нарушения железнодорожных перевозок в тыловых районах Украины было заблокировано поставленное для ВСУ иностранное вооружение.

Кроме того, в ДНР российские войска уничтожили две радиолокационные станции ВСУ контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Были поражены 73 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.

Накануне сообщалось, что ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении. Конашенков указал на то, что на донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

Днем ранее военные ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР. Также на южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам в районе города Угледар в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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