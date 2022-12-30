Онлайн-платформу для изучения коренного языка запустили в Удмуртии

В Удмуртии заработала интерактивная платформа для изучения коренного языка. Любой пользователь может выучить язык при помощи игр, аудиороликов для закрепления произношения, анимации и презентаций для закрепления материала с таблицами и топиками.

Проект реализовал Центр этнокультурного образования и социальных инициатив «Артэ». Программа ориентирована прежде всего на детскую и молодежную аудиторию, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Дома Дружбы народов.

Пока доступно только 10 уроков, направленных на изучение таких тем, как «Вежливые слова», «Местоимения», «Магазин» и «Семья». Организаторы решили, что материалы сайта будут носить не только учебный, но и методический характер. Таким образом, есть возможность использовать их для проведения школьных уроков, вебинаров и лекций. Контент доступен бесплатно, отмечает udm-info.ru.

Ранее в Удмуртии выпустили справочник по коренному языку. Он помогает разобраться с управлением глагола. Автором справочника является доцент Удмуртского государственного университета Дмитрий Ефремов. Он работал над словарем около 10 лет.