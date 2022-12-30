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В Совфеде назвали фашизмом заявление Кулебы о россиянах

Сенатор Ковитиди: заявление главы МИД Украины Кулебы о закрытии россиян на замок является проявлением фашизма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что нужно отказаться от идеи превращения России «из орка в эльфа» и запихнуть жителей страны в их границы и закрыть на замок, является проявлением фашизма. Об этом 30 декабря «Известиям» сказала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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«Маски сорваны. Заявление Кулебы является открытым проявлением фашизма. Заявление Кулебы подтверждает, что установившийся на Украине режим является открытой диктатурой, опирающийся на русофобию, расизм и шовинизм», — сказала сенатор.

Она добавила, что киевский режим превращен «в режим жесткой реакции, направленный на подготовку агрессивной войны на территории Европы под видом нейтрализации российской угрозы».

Ковитиди подчеркнула, что Совет Безопасности ООН должен обратить внимание на высказывание главы МИД Украины.

Ранее в этот день заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил «Известиям», что Россия и Украина — страны, где живет единый народ, а попытки разделить его являются проявлением национализма. Депутат отметил, что большинство так называемых союзников Киева заинтересованы в этом, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

В августе президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада закрыть въезд для россиян. По его мнению, «самые важные санкции — закрыть границы» для жителей России. Он предположил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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