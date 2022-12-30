Строительство новой школы завершили в одном из микрорайонов Рязани

В микрорайоне Кальное в Рязани завершили строительство новой большой школы. Об этом вице-губернатор региона Артем Бранов сообщил 29 декабря в соцсети «ВКонтакте».

Новая школа рассчитана на 1,1 тыс. мест. Для детей обустроены классы с интерактивными досками, несколько спортзалов, вместительная столовая.

«Приступаем к строительству еще двух новых современных школ в Рязани — в микрорайонах Семчино и Олимпийском городке», — рассказал также Бранов.

Как уточняет РИА «7 новостей», сейчас ведутся переговоры с федеральным центром о строительстве новых школ.

29 декабря в микрорайоне Прибрежный в Омске началось строительство большой школы, рассчитанной на 1122 места. Возвести ее планируется в рекордные сроки — за полтора года, и уже 1 сентября 2024-го она должна принять первых учеников.