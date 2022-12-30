МИД России сообщил о прекращении соглашения о пенсионных правах для граждан СНГ

Соглашение, гарантирующее гражданам стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) права в области пенсионного обеспечения, прекращает свою работу с начала следующего года. Об этом 30 декабря рассказали в МИД России, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве 13 марта 1992 года в отношениях Российской Федерации с другими участниками соглашения», — указано в публикации.

Ранее, 11 июня, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет денонсировано соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ. Отмечается, что, согласно прогнозу, бюджет ПФР после денонсации только в 2023 году может сэкономить около 2,7 млрд рублей (при текущих расходах в условиях соглашения — 3,4 млрд рублей, при денонсации — около 649,27 млн рублей). В 2024 году экономия составит около 5,6 млрд рублей, в 2025 году — около 9,7 млрд рублей.

Ранее, 24 мая, соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ денонсировала Госдума. Как отмечалось, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона с учетом чувствительного характера пенсионной тематики.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Согласно документу и пояснительной записке к нему, с момента подписания соглашения указанные страны взаимопризнают рабочий стаж как в СССР, так и после его распада на территориях данных государств.