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Больше 40 комплексов фотофиксации установили на дорогах Красноярского края

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На дорогах Красноярского края установили 44 новых комплекса фотовидеофиксации Оборудование будет запущено в штатном режиме с 31 декабря.

Установка комплексов проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. 27 рубежей контроля появились в Красноярске, по три — в Ачинске и Канске. Еще по два комплекса фиксации установили в Железногорске, Лесосибирске и Минусинске, один — в Енисейске. На региональных трассах оборудование появилось в Енисейском, Емельяновском, Шарыповском и Ужурском районах.

Комплексы рассчитаны на фиксацию нарушений правил пользования ремнями безопасности и световыми приборами, превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, а также поворот в нарушение требований дорожных знаков.

До 31 декабря в Красноярском крае функционируют 144 комплекса фиксации.

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