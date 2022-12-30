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Минтранс увеличил количество постов досмотра в районе Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На подходах к Крымскому мосту решено увеличить количество постов досмотра. Благодаря решению ведомственной охраны Минтранса России от 30 декабря, эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

Как отметили в ведомстве, сейчас время досмотра транспортных средств и физлиц в направлении Крыма увеличилось и из-за возросшего потока машин, и из-за количества перевозимого в них багажа.

«В связи с этим ФГУП «УВО Минтранса России» увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.

Данные меры также помогут обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.

28 декабря стало известно, что профильные ведомства примут специальные меры, чтобы ускорить досмотр автомобилей на въезде на Крымский мост в новогодние праздники. На совещании министерства курортов и туризма Крыма обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29–31 декабря. Там также посоветовали водителям заранее готовить все необходимые документы и знакомиться с перечнем запрещенных к ввозу вещей.

21 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей. Также он сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. Произошедшее назвали терактом. В результате него взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

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