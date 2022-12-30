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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о мероприятиях в новогодние каникулы

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
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Московские парки, музеи, культурные центры и рестораны подготовили различные мероприятия для детей и взрослых в новогодние каникулы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Одним из главных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году он посвящен добрым делам и благотворительности. Каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам специальной военной операции», — отметила она.

Фестиваль продлится до 8 января. На его площадках в разных районах Москвы работают катки и ярмарки, где представлена продукция из российских регионов.

С 3 по 8 января по приглашению мэра Москвы столицу посетят дети из других городов, в том числе жители новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На фестивале они встретятся с 14 Дедами Морозами, которые приедут из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Татарстана, Башкирии, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, ЯНАО, Коми, Тывы и Марий Эл.

С 23 декабря по 8 января в столице проходит гастрономическая программа «Новогодний московский завтрак», к которой присоединились 350 ресторанов и кафе. Они предлагают попробовать, например, блины с вареньем из лепестков роз или пшенную кашу с карамелизированной тыквой.

Кроме того, в новогодних туристических информационных центрах, которые расположились на Манежной площади, в парке «Зарядье» и на Северном речном вокзале, ежедневно показывают театрализованные представления и проводят игры. Там также приглашают совершить VR-путешествие по зимней Москве — увидеть ее с высоты птичьего полета и попасть на каток на Красной площади. Еще здесь работает новогодняя почта: желающие могут подписать поздравительную открытку с изображением Москвы и отправить ее родным и друзьям в России.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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