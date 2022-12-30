Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области в результате пожара погибла женщина, ее супруг госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел ночью 29 декабря в частном доме на улице Садовой в селе Рязановка. Из огня самостоятельно выбрался 59-летний мужчина и обратился за помощью к соседям, которые и вызвали спасателей.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело 56-летней женщины, супруги спасшегося мужчины, пишет ИА «Взгляд-инфо». Сам хозяин дома госпитализирован в медучреждение, медики оценивают его состояние как тяжелое.

По факту гибели человека СК проводит проверку. Назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства устанавливаются.

29 декабря сообщалось, что в Иркутской области при пожаре в частном доме погибли трое детей. Из горящего дома удалось выбраться только 15-летней девочке, которая оставалась за старшую. Возбуждено уголовное дело.