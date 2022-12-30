Самую высокую в РФ школьную елку установили в Нижнем Новгороде

В школе Нижнего Новгорода установлена самая высокая школьная елка в стране. 16-метровая красавица появилась в «Школе 800». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как пишет ИА «НьюсНН», символ Нового года подарил образовательному учреждению концессионер. Также для юных жителей Верхних Печер организовали новогодний праздник. Его посетили более 200 детей от двух до 14 лет.

Школа сейчас находится в стадии получения лицензии. Она должна открыться в феврале. Идет набор учителей, бухгалтеров, лаборантов и представителей административного отдела.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что лучшим новогодним представлением Москвы стал новогодний исторический квест «Елка Победы. Zащитить Новый год». Вместе с «Научным новым годом 2023» он возглавил рейтинг, который традиционно готовят эксперты «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». При его составлении оценивали 40 новогодних елок столицы.