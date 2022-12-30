Новый физкультурный комплекс открыли в Севастополе

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом открыли на улице Шевченко в Севастополе. Воспитанники смогут заниматься теннисом, мини-футболом, боксом, а также волейболом.

Строительство велось в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». В двухэтажном здании оборудован игровой зал, учебный класс, тренажерный зал, зал бокса, раздевалки, медицинский кабинет, кафе и вспомогательные помещения. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

В комплексе будут работать десять тренеров. Ориентировочная вместимость комплекса составляет 268 человек. С января 2023 года планируется работа отделений — «Бокс» спортивной школы олимпийского резерва № 4, «Теннис» спортивной школы № 7 и «Мини-футбол» спортивной школы № 3 по футболу. Кроме того, в первом квартале 2023 года будет открыто отделение по волейболу.

Вокруг комплекса выполнено благоустройство, появились пешеходные дорожки и площадки для отдыха.