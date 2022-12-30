Российский рынок электрокаров с пробегом снизился в ноябре на 19%

В ноябре россияне приобрели 715 подержанных электромобилей, что оказалось на 19% меньше, чем в 2021 году. Самой популярной моделью на российском вторичном рынке электрокаров в ноябре 2022 года стал Nissan Leaf (396 авто), сообщило 30 декабря агентство «Автостат».

По оценке экспертов, небольшое падение в данном сегменте рынка наметилось еще в апреле текущего года и продолжалось все последующие месяцы: летом оно находилось в диапазоне 25–31%, а в сентябре-октябре 2022 года этот показатель немного улучшился (–20%).

Специалисты агентства отметили, что более половины рынка электромобилей с пробегом в РФ (56%) в ноябре текущего года пришлось на продукцию бренда Nissan. В количественном отношении это составило 399 машин, а почти каждый пятый (21%) купленный подержанный автомобиль на электротяге был марки Tesla (153 штуки).

Показатели остальных брендов авто на электротяге находились ниже отметки в 100 единиц.

Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в ноябре текущего года стал Nissan Leaf (396 авто). На втором месте оказалась Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 77 экземпляров. Далее следует еще одна Tesla — Model S (46 штук).

13 декабря в «Авито Авто» рассказали, что к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России более чем на 15%. Покупкой подержанных машин в октябре-ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе-феврале, сообщили в «Авито Авто». Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года пользовались марки подержанных машин отечественных производителей. Первое место по востребованности заняла Lada Priora, второе — Lada 2114 Samara, третье — Lada 2107.