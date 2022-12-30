Несколько улиц перекроют в Ставрополе в новогодние каникулы

В Ставрополе 31 декабря этого года и 6 января следующего года перекроют несколько улиц. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, в новогоднюю ночь с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января проезд запретят по улицам Михаила Морозова, Дзержинского, Кавалерийской, Советской, Булкина, проспектам Октябрьской Революции и Российскому.

В сочельник, 6 января, с 20:00 до 4:00 7 января, в Рождество, движение ограничат по улицам Дзержинского, Суворова, Свободной, а также переулку Фадеева.

Кроме того, в администрации предупредили, что в эти дни не будут ходить троллейбусы № 1, 2, 4, 9, пишет NewsTracker.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе внедрят новую схему размещения наружной рекламы. Установка рекламных конструкций будет разрешена всего по 24 адресам вместо действующих 114. Таким образом в городе количество наружной рекламы снизят в пять раз.