Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Чите

Трое детей госпитализированы после пожара в частном доме в Чите. Причиной возгорания могли стать нарушения при монтаже отопительного котла.

Сообщение о пожаре поступило ночью 30 декабря из микрорайона Камышинский. Огонь охватил площадь около 80 кв. м. Женщина и трое детей смогли самостоятельно покинуть здание, у несовершеннолетних диагностировали отравление угарным газом. Об этом сообщает ИА ChitaMedia. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

В МЧС уточнили, что горение распространилось по котельной и второму этажу дома. Предполагается, что причиной пожара могло стать нарушение рабочими правил пожарной безопасности при установке отопительного котла.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в Воронеже по факту пожара, в результате которого погибли дети 2018 и 2020 года рождения. Тела мальчиков обнаружили в сгоревшей квартире многоквартирного дома. Девочка 2016 года рождения госпитализирована.