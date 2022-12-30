Костюмированный забег устроят в Ростове-на-Дону утром 1 января

В Ростове-на-Дону утром 1 января 2023 года состоится костюмированный забег по главным городским улицам. Его посвятят здоровому образу жизни.

Анонс мероприятия разместил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко. Начало в 11 часов.

В спортивном событии могут принять участие жители и гости Ростова-на-Дону любого возраста, поддерживающие здоровый образ жизни.

Пробежать им придется 4 км от летней эстрады имени Максима Горького до Публичной библиотеки на пересечении Пушкинской улицы с Университетским переулком, уточняет RostovGazeta.