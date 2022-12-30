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В Севастополе сработала система ПВО

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Севастополе в пятницу, 30 декабря, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Михаил Развожаев.

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«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал он.

Мэр также призвал жителей города сохранять спокойствие.

Двумя днями ранее в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности. Решение было принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов или их организации.

«Желтый» уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.

Ранее, 8 декабря, корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе. До этого, 6 декабря, пресс-служба губернатора также сообщала о двух сбитых беспилотниках в море в районе Севастополя.

23 ноября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

В конце октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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