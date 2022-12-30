Заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю в Хабаровске

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизился в Хабаровске за минувшую неделю. При этом специалисты Роспотребнадзора отмечают превышение эпидемического порога на 216%.

К медикам обратилось почти 11,3 тыс. человек. В основном болеют взрослые и подростки старше 15 лет. Кроме того, заболело больше 2,7 тыс. дошкольников. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Грипп диагностировали у 79 пациентов, в том числе у 29 детей. С ОРВИ и гриппом госпитализированы 82 человека.

Карантин в связи с высокой заболеваемостью был введен в 13 группах детских садов. Для школьников каникулы начались досрочно.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за неделю 363 человека госпитализированы с тяжелым течением гриппа. Всего ОРВИ заболело порядка 39 тыс. человек.