Четырехлетний ребенок выпал из окна в Приморском крае

Четырехлетний мальчик пострадал в результате падения из окна квартиры в городе Большой Камень в Приморском крае. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту происшествия.

Инцидент произошел 30 декабря на улице Южной. По данным ИА PrimaMedia, ребенок выпал из окна на втором этаже. Мальчик был госпитализирован с различными травмами.

По данным правоохранительных органов, в момент происшествия родители дома отсутствовали. С мальчиком в квартире присутствовал только его двухлетний брат.

20 декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения из окна 16-летнего подростка в Воронежской области. Воспитанник детского дома-интерната для умственно отсталых детей скончался на месте.