Видеокамеры возьмут в аренду за 800 млн рублей в Волгоградской области

Власти Волгоградской области планируют в 2023 году взять в аренду еще 100 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На эти цели они готовы потратить из бюджета 801 млн рублей.

Камеры арендуют до 2027 года. В закупочной документации указано, что в качестве заказчика выступает ГКУ «Безопасный регион». Необходим подрядчик на поставку оборудования трех видов, чтобы фиксировать более 200 нарушений.

Камеры планируется установить в Волгограде и Волжском, почти во всех районах области, на региональных и федеральных трассах. В Волгограде комплексы появятся на перекрестках и у остановок. А в районах области под видеоконтроль возьмут участки федеральных трасс Р-229, Р-228 и Р-22, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области направят на установку новых светофоров 79,6 млн рублей. Работы выполнят на 119 участках дорог.