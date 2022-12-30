СК РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего ВСУ Залужного

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других военачальников по факту военных преступлений в Мариуполе. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в ведомстве.

«На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя», ― сказали в ведомстве.

В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее в этот день СК сообщил, что в Мариуполе после освобождения города были найдены тела более 3 тыс. мирных жителей.

24 декабря украинский военнопленный Вячеслав Андреев рассказал, что боевики группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город.

До этого стало известно, что суд в Донецке впервые продлил арест по российскому законодательству, 19 боевиков группировки «Азов» останутся под стражей еще два месяца. В отношении еще 15 человек суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 26 декабря.

Ранее, 21 декабря, были обнародованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, в которых говорится, что боевик группировки «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. В документах приводятся подробности происходящих событий. Уточняется, что боевик был водителем-стрелком группы разведки спецназа. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».