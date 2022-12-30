Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Липецкой области

В Ельце Липецкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали женщина и двухлетний ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 29 декабря на трассе М-4 «Дон» на территории Ельца. Предварительно установлено, что 28-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в грузовик Scania, пишет GOROD48.

В результате пострадали 25-летняя девушка и двухлетний мальчик, которые находились в легковушке. С различными травмами их доставили в больницу.

Как уточняет LipetskMedia, всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано восемь ДТП с пострадавшими, травмы получили девять человек. Также произошло 23 механических столкновения авто, в которых никто не пострадал.

27 декабря под Липецком столкнулись легковые ВАЗ-2107, Nissan и Subaru, грузовые Volvo и Iveco. На месте погибли два человека, еще пятеро пострадали. Пассажирка Subaru позже скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.