Бесплатные маршруты запустят в Тюмени в рождественскую ночь

Жители Тюмени смогут добраться домой после рождественских служб бесплатно. Специальные маршруты запустят в ночь с 6 на 7 января.

По данным администрации, на линию выйдут три автобуса вместимостью от 100 пассажиров, а также один автобус вместимостью от 150 пассажиров. Об этом сообщает портал «Наш город». Транспорт будет разъезжаться от Знаменского кафедрального собора.

В новогодние каникулы транспорт в Тюмени будет ездить по графику выходного дня. При этом в субботу, 31 декабря, автобусы будут соблюдать расписание будних дней.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным в Москве.