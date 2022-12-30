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Товарооборот России и Китая рекордно вырос на 30% по итогам 2022 года

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Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, рост составит до 30%, сообщили в Федеральной таможенной службе нашей страны. Между странами наблюдается значительное увеличение транспортных потоков, передает телеканал «Известия». Также отмечается большой рост товарооборота России и Индии — более чем в 2,5 раза, России и Ирана — на 20%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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