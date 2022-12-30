Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме под Рязанью

В деревне Шевцово под Рязанью в результате пожара погиб 28-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 30 декабря в 3:26. Горел жилой кирпичный дом 12 х 7 м.

В результате погиб мужчина 1994 года рождения, пишет 62INFO.ru. Дом был полностью уничтожен огнем.

В тушении были задействованы семь человек личного состава и два пожарных автомобиля. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В ночь на 29 декабря пожар произошел в частном доме в селе Пустынь Рязанской области. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1947 года рождения.