Две семьи пострадали при столкновении машин на трассе в Карелии

В Сегежском районе Карелии в результате столкновения машин пострадали двое детей и пятеро взрослых. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг, 29 декабря, на 3-м км автодороги Р-21 «Кола» Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница. По предварительной информации, 62-летний водитель Nissan X-Trail при повороте направо допустил занос и врезался в Kia Rio под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan и трое его пассажиров: 25-летний мужчина, 23-летняя женщина и двухлетний ребенок. Водитель Kia тоже получил травмы, как и его 30-летняя и четырехлетний пассажиры, пишет ИА «Карелinform».

По данным Центра медицины катастроф, ребенок из Kia получил ссадины лица, его мама находится в более тяжелом состоянии — у нее политравма, у отца семейства — переломы ног. У мальчика из второй машины диагностирован ушиб брюшной стенки, у его мамы — ушиб грудной клетки, у папы — позвоночника.

Все обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД.

29 декабря под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором погиб водитель. Он превысил скорость, потерял контроль над транспортом, вылетел с дороги и столкнулся со столбом.