ФСБ России задержала на Кавказе украинского мигранта, планировавшего теракт по заданию СБУ

Украинский мигрант, готовивший теракт по заданию Киева, задержан на Северном Кавказе. Об этом 30 декабря рассказали в Федеральной службе безопасности России (ФСБ РФ).

«Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — указано в сообщении.

Отмечено, что у мигранта изъяты средства, «готовые к применению террора». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«В результате допроса преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях», — сообщила спецслужба.

13 декабря в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Также за этот период в стране правоохранителями была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек. При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.

23 ноября сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов. У них были изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Украинские спецслужбы начали заниматься диверсиями в России после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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