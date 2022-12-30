Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Тувы ввели запрет на продажу алкоголя на период новогодних праздников
Мир
Франция передала Украине сломанные САУ Caesar
Происшествия
Самолет Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно сел на Сахалине
Мир
На Украине заявили о 15 тыс. пропавших без вести во время конфликта
Мир
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Мир
Эксперт предрек подорожание нефти марки Brent выше $100 за баррель
Мир
Зеленский по требованию ЕС подписал закон о защите нацменьшинств
Общество
На Северном Кавказе задержан готовивший теракт мигрант с Украины
Мир
Прощание с Пеле продлится сутки
Мир
В ЛНР сообщили о потерях Киевом офицеров на участке Сватово — Кременная
Общество
Мишустин исполнил мечту 10-летнего спортсмена из Краснодарского края
Происшествия
В Перми дотла сгорел ретропоезд
Сюжет:

ФСБ России задержала на Кавказе украинского мигранта, планировавшего теракт по заданию СБУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский мигрант, готовивший теракт по заданию Киева, задержан на Северном Кавказе. Об этом 30 декабря рассказали в Федеральной службе безопасности России (ФСБ РФ).

«Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — указано в сообщении.

Щит и меч: почему День работника органов безопасности отмечается 20 декабря
Как появились отечественные спецслужбы

Отмечено, что у мигранта изъяты средства, «готовые к применению террора». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«В результате допроса преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях», — сообщила спецслужба.

13 декабря в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Также за этот период в стране правоохранителями была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек. При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.

23 ноября сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов. У них были изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Украинские спецслужбы начали заниматься диверсиями в России после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022