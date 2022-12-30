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Экономист Белоусов объяснил странность низкой инфляции в РФ теневыми расчетами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Низкие темпы инфляции в России могут быть следствием теневых расчетов в экономике. Об этом написал экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в статье, опубликованной на сайте организации 26 декабря.

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«В России наблюдаются признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу в интересах ухода от автоматизированного налогового учета», — пишет автор.

Он отмечает, что в последнее время в РФ сложилось странное сочетание увеличения суммы наличных денег и счетов «до востребования», и скорости их оборота при низких темпах инфляции.

По мнению Белоусова, количество теневых расчетов могло вырасти из-за ужесточения налогового и финансового контроля.

29 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что он ожидает уровень инфляции в 2023 году в пределах 5–9% в зависимости от разных вариантов развития ситуации.

27 декабря глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне. В тот же день первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022.

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин констатировал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

По итогам ноября 2022 года инфляция в России составила 0,37%. От месяца к месяцу инфляция нарастает. Летом наблюдалась дефляция порядка 0,35–0,52%, а уже с сентября наступила инфляция: 0,05% — в сентябре, 0,18% — в октябре и 0,37% — в ноябре.

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