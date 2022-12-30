Полиция проверит журналиста Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова по причине того, что тот не поставил в известность компетентные органы власти о том, что у него имеется гражданство Израиля. Об этом 30 декабря пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает источник агентства, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году, однако органы внутренних дел не были поставлены об этом в известность. Отмечается, что в данный момент журналист находится в Грузии.

Ранее, 15 ноября, МВД РФ объявило издателя интернет-СМИ «Медиазона» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Медиазона») Петра Верзилова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова) в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Как рассказал его адвокат Леонид Соловьев, Верзилова обвиняют в сокрытии двойного гражданства. Предположительно, издатель не уведомил надлежащие органы о наличии у себя гражданства Канады.