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Уголовное дело завели после падения сосульки на генерала МЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве после падения сосульки на главу департамента оперативного управления МЧС Анатолия Елизарова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 30 декабря источник «Известий».

Правоохранители будут рассматривать происшествие по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи намерены установить лиц, которые несут ответственность за очистку кровли и фасада здания от снега и наледи. Ход расследования взят на контроль прокуратурой Москвы.

Инцидент произошел ранее, 28 декабря, на улице Инициативной. Наледь упала на прохожего с крыши нежилого здания. Позднее выяснилось, что им оказался высокопоставленный сотрудник МЧС. Мужчина шел под крышей, когда на него упала наледь с высоты второго этажа. По информации «Известий», генерал-лейтенант находится в больнице с травмой головы.

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