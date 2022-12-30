В Казахстане предсказали рост цен на нефть из-за потолка цен на сырье из РФ

Установление ценового потолка на нефть из России может спровоцировать рост цен на нефтепродукты на мировом рынке. Такую позицию 30 декабря высказал глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков в ходе брифинга.

«Если с рынка уходит какой-то объем нефти, его пытаются заместить другими источниками. Мы знаем, что другие страны наращивают объемы добычи. При резком сокращении и уходе с рынка большого объема нефти цены, как правило, растут», — пояснил он.

Акчулаков также отметил, что РФ, также как и Саудовская Аравия, является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок.

Ранее в этот день эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе рассказал о том, что в первом квартале 2023 года цена на нефть марки Brent может превысить $100 за баррель из-за потолка цен на российскую нефть и сокращения добычи энергоресурса. Он добавил, что ответ российской стороны на потолок стоимости возводит сокращение нефтедобычи, которое только кажется небольшим, до миллионов баррелей в сутки.

До этого, 29 декабря, глава российского Минфина Антон Силуанов указал на то, что Россия намерена продавать свою нефть исключительно по рыночным ценам, так как введение любых ограничений на максимальную цену может деформировать рынок. Силуанов также подчеркнул, что вне зависимости от вводимых ограничений Россия продолжит оставаться одним из крупнейших экспортеров нефти на мировом рынке.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.