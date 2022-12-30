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Зеленский по требованию ЕС подписал закон о защите нацменьшинств

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ukrainian President's Office
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите национальных меньшинств, принятия которого требовал Евросоюз. Об этом 30 декабря сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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«Этот закон — условие Евросоюза, который еще с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты ЕС по защите нацменьшинств. Эти требования возникли в связи с политикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего русских, но и других меньшинств тоже», — указано в статье.

Согласно тексту документа, данный закон запрещает дискриминацию нацменьшинств, а также гарантирует их представителям равные гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы. В том числе этот закон закрепляет право на получение образование на языке нацменьшинства, свободу выражения слова и взглядов, свободу вероисповедания и использования языка национального меньшинства. Вместе с тем, согласно закону, эти права и свободы могут быть ограничены.

«Реализация и/или защита прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения», — указано в документе.

Ранее, 26 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что принятый Верховной радой закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» является актом циничного глумления украинских законодателей над правами нацменьшинств с нарушением всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций. Она подчеркнула, что именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне. Представитель МИД РФ добавила, что международные и европейские правозащитные организации игнорируют это и закрывают глаза на любые ущемления прав человека, когда речь идет об этнических русских.

В середине декабря эксперты оценили инициативы Украины по расширению прав нацменьшинств. Евросоюз ожидал от Киева пересмотра «мовного закона» и предоставления широких прав нацменьшинствам. Это формально и предоставляет новый закон этническим группам.

В марте прошлого года миссия ООН по правам человека зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Тогда Мария Захарова указала на обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Москва также поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).

В 2017 году на Украине приняли закон «Об образовании», согласно которому дети представителей нацменьшинств могут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них остается возможность осваивать родной язык в детском саду и начальной школе. С 2020 года представители нацменьшинств могут изучать родной язык только факультативно. Тогда этот закон вызвал широкое осуждение со стороны Евросоюза и России.

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