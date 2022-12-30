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На Украине заявили о 15 тыс. пропавших без вести во время конфликта

Уполномоченная Зеленского по правам военных: 15 тысяч человек считают пропавшими без вести
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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На Украине числятся пропавшими без вести 15 тыс. человек, часть из них — гражданские, судьба которых неизвестна. Об этом рассказала 30 декабря уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая.

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По ее словам, сейчас существует несоответствие в цифрах между количеством подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.

«Мы не знаем, что с ними произошло», — цитирует уполномоченного агентство Bloomberg.

Кроме того, Вербицкая пожаловалась на «плохое» взаимодействие с представителями РФ по вопросу военнопленных.

24 декабря бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, в связи с чем началась мобилизация подростков и недееспособных граждан. По данным Макгрегора, потери украинской стороны составили более 100 тыс. военных, еще 35 тыс. солдат пропали без вести.

22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что, по данным разведки, власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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