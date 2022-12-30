В продаже появились недорогие Hyundai Solaris из каршеринга

Одна из российских каршеринговых компаний распродает шестилетние седаны Hyundai Solaris. Автомобили получились на 15% дешевле, чем предлагают частные продавцы, но несколько дороже, чем машины, работавшие в такси, сообщил 29 декабря портал Quto.

Сервис поминутной аренды транспорта решил самостоятельно предложить списанную из своего автопарка технику. На первом этапе до конца 2022 года это будут исключительно Solaris 2015–2016 годов выпуска, а в 2023 году, возможно, в продаже появятся Volkswagen Polo и Renault Kaptur.

Как уверяют представители каршеринговой компании, все машины перед продажей проходят полную техническую диагностику, включая проверку двигателя, коробки передач и шасси, а все выявленные недочеты устраняются. В 90% случаев повреждения у машин незначительны — царапины, потертости, мелкие вмятины, которые компания исправляет своими силами.

Помимо технической дефектовки, предлагаемые автомобили отправляют на чистку салона.

Портал отметил, что прокатные Hyundai Solaris в итоге отличаются прозрачной историей, юридической чистотой и исправным состоянием. В минусе — косметические недочеты и внушительный пробег авто. За седан, проехавший 200 тыс. км просят около 560 тыс. рублей. Автомобиль-одногодка, но без арендного прошлого и с меньшим пробегом стоит на российском вторичном рынке порядка 730 тыс. рублей.

27 декабря агентство «Автосат» сообщило, что подержанные машины в России в 2022 году стали дороже более чем на треть. В декабре текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке достигла 1,325 млн рублей. Специалисты агентства подсчитали, что в 2021 году этот показатель находился на уровне 970 тыс. рублей, с тех пор цена не нового автомобиля возросла на 335 тыс. рублей, или 37%. В зависимости от года выпуска машины ее цена на вторичном рынке за 2022 год увеличилась по-разному. Аналитики компании подсчитали, что трехлетние автомобили в среднем подорожали на 39%, а семилетние — на 32%.