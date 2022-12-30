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В продаже появились недорогие Hyundai Solaris из каршеринга

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Фото: Hyundai
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Одна из российских каршеринговых компаний распродает шестилетние седаны Hyundai Solaris. Автомобили получились на 15% дешевле, чем предлагают частные продавцы, но несколько дороже, чем машины, работавшие в такси, сообщил 29 декабря портал Quto.

Вторичная выгода: импорт подержанных автомобилей увеличился на 83%
Покупатели заинтересовались машинами с пробегом из других стран

Сервис поминутной аренды транспорта решил самостоятельно предложить списанную из своего автопарка технику. На первом этапе до конца 2022 года это будут исключительно Solaris 2015–2016 годов выпуска, а в 2023 году, возможно, в продаже появятся Volkswagen Polo и Renault Kaptur.

Как уверяют представители каршеринговой компании, все машины перед продажей проходят полную техническую диагностику, включая проверку двигателя, коробки передач и шасси, а все выявленные недочеты устраняются. В 90% случаев повреждения у машин незначительны — царапины, потертости, мелкие вмятины, которые компания исправляет своими силами.

Помимо технической дефектовки, предлагаемые автомобили отправляют на чистку салона.

Портал отметил, что прокатные Hyundai Solaris в итоге отличаются прозрачной историей, юридической чистотой и исправным состоянием. В минусе — косметические недочеты и внушительный пробег авто. За седан, проехавший 200 тыс. км просят около 560 тыс. рублей. Автомобиль-одногодка, но без арендного прошлого и с меньшим пробегом стоит на российском вторичном рынке порядка 730 тыс. рублей.

27 декабря агентство «Автосат» сообщило, что подержанные машины в России в 2022 году стали дороже более чем на треть. В декабре текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке достигла 1,325 млн рублей. Специалисты агентства подсчитали, что в 2021 году этот показатель находился на уровне 970 тыс. рублей, с тех пор цена не нового автомобиля возросла на 335 тыс. рублей, или 37%. В зависимости от года выпуска машины ее цена на вторичном рынке за 2022 год увеличилась по-разному. Аналитики компании подсчитали, что трехлетние автомобили в среднем подорожали на 39%, а семилетние — на 32%.

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