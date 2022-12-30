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Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

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Модельер Вивьен Вествуд умерла в Великобритании в возрасте 81 года. Об этом сообщается 29 декабря на странице ее дома моды в Twitter.

Вивьен ВЕСТВУД: "Я вообще не слежу за модой"
На 9-й Неделе высокой моды, проходящей в эти дни в Москве, все с нетерпением ожидали показа коллекции знаменитой и экстраординарной англичанки Вивьен Вествуд, которая приехала буквально на пару дней, чтобы представить свои новые модели. Ее называют одной из шести самых значительных творческих личностей ХХ века, она - кавалер ордена Британской империи. "Известия" были единственной газетой, которой Вивьен ВЕСТВУД согласилась дать интервью. «В России все одеты абсолютно по-разному, не обязательно дорого. Люди одеты и в очень дешевые вещи, но не однообразно, в отличие от Китая, где я недавно побывала»

«Вивьен Вествуд умерла сегодня — мирно, в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», — сообщили его сотрудники.

Легендарной создательницы панк-моды не стало в возрасте 81 года.

Вествуд стала популярной в начале 1970-х годов, когда начала создавать оригинальную одежду для байкеров и панков. Вещи ее авторства продавались в лондонском магазине ее мужа — музыканта, модельера и продюсера Малкольма Макларена.

Впоследствии Макларен стал менеджером панк-группы Sex Pistols и Вествуд вместе с ним разрабатывала образы ее участников. Затем она создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood и на много лет вперед задала направление развития мира высокой моды, привнеся и обогатив его элементами культуры панк-рока и музыки новой волны.

В 1992 году модельеру присвоили звание дамы-офицера ордена Британской империи, а в 2006 году повысили до более высокой степени ордена — дамы-командора. Помимо своей основной деятельности, она всегда занимала активную политическую позицию, участвуя в акциях протеста против ископаемого топлива и ядерного оружия и публичных мероприятиях в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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