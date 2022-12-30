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Кадыров заявил о подготовке к более жесткому этапу операции на Украине

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В рамках специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса готовится второй, более жестокий этап отдельной операции «Возмездие». Об этом 29 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, «Возмездие» продолжается», — сказал он на «Прямой линии».

О том, что в ходе СВО силами чеченских батальонов была проведена отдельная операция под названием «Возмездие», Кадыров сообщил в октябре. По его словам, только на николаево-криворожском направлении были уничтожены 657 украинских военнослужащих, ранены 300.

17 декабря глава Чечни сообщил об успешной атаке бойцов батальона «Запад-Ахмат» на оборонительные позиции Вооруженных сил Украины. Он отметил также и успехи других российских подразделений в зоне СВО и указал на свою уверенность в победе России.

Ранее, 12 декабря, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения. По его словам, на всех участках российские подразделения двигаются вперед ежедневно.

Тогда же Кадыров отметил, что Вооруженные силы РФ планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, а прогнозы специальной военной операции весьма благоприятные.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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