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Эксперт заявил о сложности повышения потолка цен на нефть из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главная проблема функционирования потолка цен на российскую нефть, введенного Западом, заключается в сложности его повышения. Об этом сообщил 30 декабря сообщил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

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«Основная проблема потолка цен с точки зрения стран G7, для которых все-таки важно, чтобы он соответствовал какому-то балансу на рынке, в том, что его будет сложно пересмотреть в сторону повышения», — отметил Белогорьев в интервью «РИА Новости».

Эксперт добавил, что политически понижать потолок просто, однако при этом в реальности будет сложно убедить восточноевропейские страны его повысить, учитывая, что изначально они хотели видеть его на уровне $30 за баррель.

Как считает Белогорьев, на возможный пересмотр потолка повлияет динамика цен на маркерные сорта нефти, а также стоимость фрахта. Поскольку предельная цена на нефть не включает фрахт и страхование, то для российских компаний этот момент будет особенно важен.

В этот же день азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли высказал мнение, что введение потолка цен на российскую нефть и реакция Москвы на это не затронут основных покупателей энергоносителя — Китай и Индию.

Джафарли пояснил, что потолок цен затронет компании, которые страхуют и занимаются логистикой российской нефти. К тому же за введение подобной меры ратовали в основном страны, которые не покупали российскую танкерную нефть.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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