Мантуров анонсировал начало серийного производства самолета МС-21 с 2025 года

Серийное производство пассажирского самолета МС-21 начнется в 2025 году. Об этом в пятницу заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Вице-премьер отметил, что сейчас оперативно принимаются решения для обеспечения окончания испытаний самолета к 2024 году.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его нашим потребителям», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Мантуров отметил, что в настоящее время идет оперативная подготовка решений для обеспечения окончания испытаний МС-21 к 2024 году.

Накануне сообщалось, что МС-21 с российскими двигателями и композитным крылом и беспилотный вертолет БАС-200 получили одобрение Росавиации. Церемония вручения одобрительных сертификатов прошла в присутствии Мантурова.

В ноябре первый самолет МС-21, принадлежащий корпорации «Иркут», получил ливрею авиакомпании «Россия». Отмечается, что лайнер покрашен в ливрею авиакомпании в Ульяновске с использованием краски российского производства.

Ранее, 24 июня, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» рассказал, что самолет МС-21 впитал в себя последние достижения науки и техники. По его словам, самолет МС-21 современнее, технологичнее, комфортнее и экономичнее, чем Boeing и Airbus.

МС-21 относится к семейству российских пассажирских самолетов нового поколения. Их будут выпускать в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Затем они поступят в парк «Аэрофлота».