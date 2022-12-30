Синоптики пообещали петербуржцам снег и дождь в пятницу

В пятницу, 30 декабря, жителей Санкт-Петербурга ожидает облачная погода с осадками. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу центра «Фобос».

По сообщениям синоптиков, ситуация в городе будет определяться прохождением с запада на восток теплого атмосферного фронта.

В Петербурге прогнозируется снег, который перейдет в мокрый снег, а затем в дождь. На дорогах возможно образование гололеда.

Температура воздуха ожидается от +1 до +3 градусов. Ветер — юго-западный, 3–8 м/с.

Атмосферное давление упадет до 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее, 28 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег и небольшой дождь в Москве в новогоднюю ночь. Температурный фон составит от –3 до +2 градусов, чем и обусловлено выпадение вышеупомянутых осадков.