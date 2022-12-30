Партия труда Австрии назвала Советский Союз родиной всех трудящихся

Советский Союз был родиной всех трудящихся, а обмен опытом с советскими коммунистами привел к созданию сильного социалистического содружества государств и разрушению мировой колониальной системы. Об этом говорится в заявлении партии труда Австрии к столетию СССР, которое отмечается в пятницу, 30 декабря.

«Советский Союз был родиной всех трудящихся, и КПСС интернационально делилась своим опытом. В течение XX века это привело к успешным социалистическим переворотам почти на всех континентах и к образованию мощного социалистического содружества государств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что СССР был той силой, которая руководила и поддерживала большую часть социалистического мира.

«Одним своим существованием она помогла как освободительному движению, так и рабочему классу в передовых капиталистических странах. Он противостоял притязаниям американского империализма на мировое господство», — отметили в партии труда Австрии.

Там указали, что распад Советского Союза стал большой потерей для большой части мира.

«Его закат был и есть потеря для всех сил всемирно-исторического процесса, для рабочего класса мира, для немногих оставшихся социалистических стран, для антиколониальных и антиимпериалистических освободительных движений», — подытожили в заявлении.

Ранее, 27 декабря, с пресс-центре МИЦ «Известия» обсудили роль СССР в истории в рамках круглого стола «СССР 100 лет спустя: влияние советского проекта на историю международных отношений».