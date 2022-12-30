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Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ в районах Артемовска и Соледара

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Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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«Несем серьезные потери», — цитирует РИА Новости его заявление, сделанное в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам Арестовича, направления основного удара — это восточные районы Артемовска, чуть южнее Соледара и сам город.

26 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери в Артемовске. Уточнялось, что ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных.

23 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства.

За день до этого врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе. При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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