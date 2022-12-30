Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-полковник США предрек Украине потерю новых территорий
Мир
Британского кикбоксера Эндрю Тейта арестовали по подозрению в торговле людьми
Происшествия
Самолет Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно сел на Сахалине
Происшествия
Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Алчевску
Мир
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Мир
В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле
Экономика
ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года
Мир
Футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище
Мир
Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией
Общество
Синоптики пообещали плюсовую температуру в Московском регионе 30 декабря
Мир
Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Мир
Bloomberg рассказало об инициативе США поставить Украине БМП Bradley
Сюжет:

В ЛНР задержали подозреваемую в передаче боевикам данных о военных РФ женщину

«РИА Новости»: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении ВС РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) жительницу города Сватово, которая может быть причастна к передаче данных о военнослужащих членам украинских вооруженных формирований. Об этом 30 декабря сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил РФ», — сообщил он «РИА Новости».

Источник добавил, что переданная злоумышленницей информация могла использоваться для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово.

Днем ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Херсонской области задержан передававший Службе безопасности Украины (СБУ) данные о ВС РФ украинский агент. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений ВС РФ.

Жительницу Херсонской области 27 декабря задержали за передачу украинской стороне координат расположения личного состава ВС РФ. Женщина отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического интернет-ресурса.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022