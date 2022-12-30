В ЛНР задержали подозреваемую в передаче боевикам данных о военных РФ женщину

Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) жительницу города Сватово, которая может быть причастна к передаче данных о военнослужащих членам украинских вооруженных формирований. Об этом 30 декабря сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил РФ», — сообщил он «РИА Новости».

Источник добавил, что переданная злоумышленницей информация могла использоваться для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово.

Днем ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Херсонской области задержан передававший Службе безопасности Украины (СБУ) данные о ВС РФ украинский агент. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений ВС РФ.

Жительницу Херсонской области 27 декабря задержали за передачу украинской стороне координат расположения личного состава ВС РФ. Женщина отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического интернет-ресурса.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».