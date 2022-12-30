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Британского кикбоксера Эндрю Тейта арестовали по подозрению в торговле людьми

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Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea
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В Румынии задержали экс-кикбоксера Эндрю Тейта и его брата Тристана по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщила газета Libertatea в четверг, 29 декабря.

Сообщается, что братьев и еще двух мужчин задержали на 24 часа. Они подозреваются в торговле людьми, изнасиловании, а также создании организованной преступной группы, которая использовала девушек для съемок фильмов для взрослых.

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В апреле на их вилле обнаружили двух девушек — американку и румынку, которые утверждали, что братья их удерживали силой. Тейтов задержали, допросили и отпустили, однако расследование продолжалось.

По информации Reuters, прокуроры выявили шесть женщин, которые подверглись сексуальной эксплуатации со стороны подозреваемых.

Как сообщает Daily Mail, задержанные использовали «физическое насилие и психическое принуждение», чтобы заставить женщин выполнить их требования, включая «запугивание, постоянное наблюдение, контроль и ссылки на предполагаемые долги».

Ранее, 19 июня, в Италии в городе Остуни (Бриндизи) задержали по обвинению в изнасиловании канадско-американского сценариста, продюсера и режиссера Пола Хаггиса. По версии обвинения, режиссер принудил иностранку вступить с ним в половую связь, а затем оставил ее в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психологическом состоянии.

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