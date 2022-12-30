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Эксперт предрек подорожание нефти марки Brent выше $100 за баррель

Мамдух Саламе: цена на нефть Brent в начале 2023 года может превысить $100 за баррель
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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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В первом квартале 2023 года цена на нефть марки Brent может превысить $100 за баррель из-за потолка цен на российскую нефть и сокращения добычи энергоресурса. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.

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«Я предполагаю, что нефть марки Brent может превысить $100 в первом квартале 2023 года и даже достичь $105–110, потому что предельная цена уже пошла вверх. Она подорожала на 17% — до свыше $85 с 5 декабря, когда были введены ограничения на российскую нефть», — сказал эксперт в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что ответ российской стороны на потолок стоимости возводит сокращение нефтедобычи, которое только кажется небольшим, до миллионов баррелей в сутки. По мнению Саламе, такое сокращение определенно изменит ситуацию на мировом рынке нефти, вызвав дефицит и рост цен, особенно когда рынок остается очень напряженным, а мировой спрос устойчив.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

О намерении ответить на санкционные меры по ограничению предельной цены на нефть РФ Владимир Путин заявил журналистам после заседания Госсовета 22 декабря. Он подчеркнул, что Россия не теряет ничего от введенного странами Евросоюза потолка цен.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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