Российские военные в преддверии Нового года получили от детей Луганской Народной Республики (ЛНР) письма с поздравлениями и елку в подарок. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат узнал у бойцов, удается ли создать праздничное настроение на позициях 30 декабря.

«Дети из освобожденных территорий Луганской Народной Республики в преддверии праздников поздравляют вас с Новым годом, передают новогоднюю елку и письма с рисунками. Они вас всех любят и ждут домой, чтобы поскорее вы вернулись к своим семьям здоровыми и невредимыми», — сказал один из военнослужащих, вручая сослуживцам деревце и пакет с письмами.

Бойцы украсили душистую сосну игрушками, бумажными ангелами и разноцветными гирляндами, прочли письма детей. В беседе с корреспондентом «Известий» военнослужащий с позывным Дикий признался, что Новый год — праздник, где бы ты ни был. Даже вне дома, на позициях — сослуживцы почти как семья. А чтобы праздничное настроение не покидало, лепят снеговиков.

«По возможности — на каждой позиции. Правда, сейчас снега нет, но можем и из грязи сделать», — рассказал боец смеясь.

Он добавил, что давно уже загадал новогоднее желание о том, чтобы поскорее закончился конфликт и все вернулись домой. Страшно даже не то, что происходит, а то, как быстро и неожиданно уходят товарищи, сказал Дикий.

«Хочу, чтобы все домой живые вернулись. Многие уже давно родителей не видели», — озвучил заветную мечту военнослужащий.

В этот же день ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) поздравил участвующих в спецоперации и находящихся в госпитале военнослужащих с наступающим Новым годом. Военный ансамбль исполнил современные музыкальные композиции и нестареющую классику. А главным событием стали Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили зрителям подарки.

29 декабря корреспондент «Известий» рассказал, как танкисты 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии готовятся к празднику. Военные украсили блиндажи елками, гирляндами и мишурой, создав атмосферу домашнего уюта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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