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Корреспондент «Известий» показал восстанавливающийся предновогодний Мариуполь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В предновогодний Мариуполь корреспондент «Известий» Валентин Трушнин намеренно заехал с западного въезда со стороны торгового центра, где журналист впервые оказался во время боев за город. Теперь здесь — на обочине дороги — располагается елочный базар, сгоревший торговый центр огорожен, а рядом люди покупают продукты к новогоднему столу.


Мясник уверяет, что овощи покупают чаще, но и мясо не залеживается. Жители города Валерий и Николай рассказали, как восстанавливают здания, дороги.

«Цивилизация к нам возвращается»
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«Стройки работают, вся Россия строит. Нас это радует, у нас за все эти годы не было таких строек, не было таких строителей. Всё нормализуется, дай-то бог», — говорят горожане.

Фраза «город контрастов» как никогда уместна по отношению к нынешнему Мариуполю. Вдоль дороги черные руины вдруг сменяются кварталом белоснежных новостроек — это жилой комплекс «Невский».

Весной этого года в одном из дворов «Известия» снимали сюжет о том, как здесь выживают местные жители. Один из домов снесут, второй восстановят. Без касок и бронежилетов съемочную группу, которая привезла воду, еду и целый ящик квашенной капусты, узнают не сразу.

Здешние дома азовцы (боевики террористической и запрещенной в РФ организации «Азов») использовали как огневую точку. Одно из жилых зданий находится в ужасном состоянии. Но сюда провели электричество и даже воду. Всё это временные меры. Дом не подлежит восстановлению и после новогодних каникул все жильцы должны будут съехать в общежитие, где те будут ждать ключи от нового жилья.

«Попрощаемся, повесим ключи от бывших замков и дверей на счастье. Я доволен тем, что происходит после обстрелов и бомбежки. Я теперь хожу по городу и смотрю, как восстанавливаются дома, строятся микрорайоны. Ну, не знаю... я счастлив. Счастлив, что Россия, что ДНР. Я счастлив», — поделился житель Мариуполя Александр Шамли.

21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как на территориях освобожденных российскими войсками городов постепенно возобновляется мирная жизнь. В Мариуполе военными строителями возведены 12 жилых домов. Также продолжается строительство еще шести зданий, детского сада и школы.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что работы по восстановлению Мариуполя в Донецкой Народной Республике идут быстрыми темпами. Он также предложил создать отдельную программу восстановления жилья жителей Донбасса.

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года. В 2022–2025 годах, как сообщали в августе в Минстрое, в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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