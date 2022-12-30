Умер японский архитектор Исодзаки — лауреат Притцкеровской премии

Японский архитектор Арата Исодзаки — градостроитель и теоретик, получивший Притцкеровскую архитектурную премию, скончался в своем доме на Окинаве в среду, 28 декабря, на 92-м году жизни.

Будучи послом между культурами Востока и Запада, Исодзаки стал международным авторитетом в своей области. Его коллега Тадао Андо назвал Исодзаки «императором японской архитектуры». Сам же художник позиционировал себя представителем авангарда, который практиковал вне архитектурных условностей, пишет The New York Times.

Впервые он привлек международное внимание в 1962 году с «Городом в воздухе» — теоретической концепцией о древовидных мегаструктурах, разветвляющихся подобно пологу леса над Токио.

В то время город запретил строительство зданий выше 31 м, и архитектор стал размышлять о создании города выше 30 м.

В течение почти двух десятилетий Исодзаки работал только в Японии, в первую очередь на южном острове Кюсю, где родился. В 1980 году зарождающийся Музей современного искусства в Лос-Анджелесе поручил ему спроектировать структуру здания.

Проект американского музея дал старт международной карьере японского архитектора, которая длилась четыре десятилетия. Он построил причудливое постмодернистское здание Team Disney Building в Орландо (штат Флорида), для летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне спроектировал сдержанный и симметричный павильон Дворца спорта Сан-Жорди на 18 тыс. мест.

Среди его самых неожиданных проектов — Национальный конференц-центр Катара в Дохе. Его крышу поддерживает фантасмагорическая пара гигантских бетонных «деревьев» с выпуклыми стволами и толстыми ветвями, сюрреалистические формы которых противоречат в остальном модернистской конструкции.

Арата Исодзаки родился в 1931 в городе Оита в семье крупного предпринимателя. Учился в Токийском университете под руководством лауреата Притцкеровской премии Кэндзо Тангэ, участвовал в его проектах. В 1963 году открыл свое бюро, первоначально работая в стиле метаболизма, который в 70-х уступил место постмодернизму. Среди его работ — университетские кампусы, музеи, стадионы. Архитектор не раз бывал в России, участвовал в конкурсе проектов реконструкции Мариинского театра.

В 1986 году Исодзаки получил премию Королевского института британских архитекторов, в 1995 году — главный приз Венецианской биеннале. Архитектурного аналога Нобелевки — Притцкеровской премии он был удостоен в 2019 году.